Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
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Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerin zorlu çalışmasıyla kurtarıldı.

Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerin zorlu çalışmasıyla kurtarıldı.

Dün öğle saatlerinde Nehil Sazlığı bölgesinde otlanan İsa Artık'a ait inek bataklığa saplanarak mahsur kaldı. Olayı duyan Artık, hemen ineğini kurtarmak için bataklığa saplandığı yere gitti. Kurtarmakta yetersiz kalan İsa Artık ve çevredeki vatandaşlar, durumu hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin zorlu çalışmaları sonucu inek saplandığı yerden çıkarıldı. İneğin sahibi İsa Artık, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, ineğinin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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