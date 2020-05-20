Bataklığa saplanan hayvanına kavuştu, mutluluğunu böyle dile getirdi
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Bataklığa saplanan hayvanına kavuştu, mutluluğunu böyle dile getirdi

Bataklığa saplanan hayvanına kavuştu, mutluluğunu böyle dile getirdiHAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğinin başından iki gece ayrılmayan ve yapılan çalışmalar sonucunda ineğine kavuşan Mehmet Emin Atasoy İHA'ya konuştu.

20.05.2020 19:54 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:59

Bataklığa saplanan hayvanına kavuştu, mutluluğunu böyle dile getirdi

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğinin başından iki gece ayrılmayan ve yapılan çalışmalar sonucunda ineğine kavuşan Mehmet Emin Atasoy İHA'ya konuştu.

İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde ikamet eden Mehmet Emin Atasoy'un ineği bataklığa saplanmış ve kurtarılamadığı için iki gece başında sabahlamıştı. Dün köylülerin de desteğiyle bataklıktan bitkin halde kurtarılan inek, ahıra alınarak muayenesi yapıldı.

Bataklıktaki ineğini yalnız bırakmayan Mehmet Emin Atasoy, "Öncelikle bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar köy halkı, korucular gelip ineğimi bataklıkta kurtarıp köye getirdiler. 10 nüfusluk ailemin geçim kaynağı bu inek. Şükür kurtardık. Dünde belediyeye bağlı veteriner ekipler geldi ve muayene yaptılar. Sadece ayağında incinme var. İnşallah düzelir ve eski haline döner. Bize yardım eden herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Atasoy'un yeğeni Gani Atasoy iki gün önce amcasının ineğinin bataklığa saplandığını belirterek, "Dün veterinerler geldi, durumu şu an iyi. Sağ olsunlar köylüler, korucular ve herkes yardıma koşup ineği olduğu yerden kurtardık. Amcamın tek gelir kaynağı bu inekti. Amcam iki gün orada kaldı, sırf kurtlar yemesin ve başına bir şey gelmesin diye" ifadelerini kullandı.

Bataklığa saplanan hayvanına kavuştu, mutluluğunu böyle dile getirdi

Kaynak: İHA

Manşet

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