Bataklığa saplanan eşek kurtarıldı

Bataklığa saplanan eşek kurtarıldı

Mardin Mazıdağı ilçesine bağlı Arıköy köyünde bir eşek bataklığa saplandı.

Bataklığa saplanan eşek kurtarıldı

Mardin Mazıdağı ilçesine bağlı Arıköy köyünde bir eşek bataklığa saplandı.

Bataklığa saplanan eşeği kurtarmak için seferber olan köylüler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerin ve köylülerin uzun uğraşlar sonucunda eşek saplanan bataklıktan kurtarıldı. Hayvan severler tarafından eşek yıkanıp, yem verildikten sonra sahibine teslim etti. - MARDİN

Kaynak: İHA
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