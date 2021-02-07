Bataklığa saplanan eşek, iş makinesiyle kurtarıldı
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Bataklığa saplanan eşek, iş makinesiyle kurtarıldı

07.02.2021 11:34 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:39
Bataklığa saplanan eşek, iş makinesiyle kurtarıldı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri kenarında bataklıkta mahsur kalan eşek, belediye ekipleri tarafından iş makinesine bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri kenarında bataklıkta mahsur kalan eşek, belediye ekipleri tarafından iş makinesine bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı. 

İlçeye bağlı Dicle Mahallesi yakınından geçen Dicle Nehri kenarında, bataklıktaki eşeği görenler, durumu belediyeye bildirdi. Bölgeye gelen Bismil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, halatla bağladıkları eşeği iş makinesiyle çekerek saplandığı bataklık alandan çıkardı. Eşek, sağlık kontrolünün ardından doğal ortamına bırakıldı.

 


Bataklığa saplanan eşek, iş makinesiyle kurtarıldı
Bataklığa saplanan eşek, iş makinesiyle kurtarıldı
Bataklığa saplanan eşek, iş makinesiyle kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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