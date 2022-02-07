Bataklığa saplanan 15 keçiden 1'i telef oldu - Haberler
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Bataklığa saplanan 15 keçiden 1'i telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bataklığa saplanan 15 keçiden 1'i telef oldu

Muğla'nın Yatağan İlçesi Bağyaka Mahallesinde Yatağan Belediyesi'ne ait olduğu öğrenilen mermer döküm sahasında 15 keçi bataklığa saplandı.

YATAĞAN, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Yatağan İlçesi Bağyaka Mahallesinde Yatağan Belediyesi'ne ait olduğu öğrenilen mermer döküm sahasında 15 keçi bataklığa saplandı.

Köylü ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile bataklığa saplanan 15 keçiden 14'ü kurtarılırken, birisi telef oldu.

Vatandaşlar, belediye tarafından döküm sahasının çevresinin çitle kapatılması gerektiğini söylediler. Bir vatandaş, "Keçiler bataklığa saplandı. 1'i öldü. Bu bir çocuk ta olabilirdi. Belediyeden acil buna çözüm bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Bataklığa saplanan 15 keçiden 1'i telef oldu

Bataklığa saplanan 15 keçiden 1'i telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yatağan, Muğla, AFAD, 3. Sayfa, Haber

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