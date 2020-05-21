BAT Covid-19 aşısında klinik deneylere geçmeye hazır
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BAT Covid-19 aşısında klinik deneylere geçmeye hazır

British American Tobacco'nun (BAT) ABD'li iştiraki, yeni ve hızlı büyüyen tütün bitkisi kullandığı Covid-19 aşı çalışmalarında klinik öncesi testleri başarıyla tamamladı.

BAT Covid-19 aşısında klinik deneylere geçmeye hazır
21.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:44

Potansiyel aşı, insanlar üzerinde gerçekleştirilecek faz 1 klinik deneylere geçmek için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin onayını bekliyor.

British American Tobacco'nun (BAT) ABD merkezli biyo-teknoloji iştiraki Kentucky BioProcessing (KBP)'in Nisan ayında başladığı COVID-19 virüsü aşı geliştirme çalışmaları pozitif sonuçlar verdi. Klinik öncesi testleri başarıyla tamamlanan aşı çalışmalarında potansiyel Covid-19 aşısı pozitif bağışıklık geliştirdi.

İNSANLARDA DENEME ONAY AŞAMASINDA

Hızlı büyüyen tütün bitkisinde biyo-teknoloji kullanarak geliştirilen potansiyel aşı ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) onayının alınmasıyla insanlar üzerinde gerçekleştirilecek klinik deney aşamasına geçmeye hazır durumda.

KLİNİK DENEYLER ONAYIN ARDINDAN HAZİRAN SONUNDA BAŞLAYACAK

İlgili sağlık kuruluşlarından onay alınması halinde Haziran ayının sonlarında klinik deneylere başlanması planlandı. BAT bu klinik deneyler için gereken fonu ayırdı ve ihtiyaç halinde üretim kapasitesini artırmak için gerekli yatırımları yaptı.

BAT'nin iştiraki KBP'nin araştırma öncesi yeni ilaç başvurusu ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından kabul edildi. KBP aşı konusunda, farklı ülkelerden ilgili devlet otoriteleriyle görüşmelerini de sürdürüyor.

POTANSİYEL AŞI ODA SICAKLIĞINDA BOZULMUYOR

BAT iştiraki KBP'nin geliştirmekte olduğu aşı formülasyonu genellikle soğuk ortam gerektiren geleneksel aşıların aksine oda sıcaklığında stabil kalıyor ve tek bir dozda etkili bir bağışıklık potansiyeli ile de avantaj sağlıyor.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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