BAT, AR-GE merkezinin kapılarını sanal olarak ziyaretçilerine açtı

BAT, Küresel Araştırma ve Geliştirme Merkezi'ni sanal turla ziyaretçilerine açarak en son bilimsel teknoloji ve inovasyonu keşfetmelerine olanak sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BAT AR-GE Merkezi, bilimsel araştırmalardaki şeffaf yaklaşımını 2011'den bu yana ziyaretçileri ile paylaşırken, salgın döneminde uluslararası seyahatlerin azalmasının etkisiyle sanal AR-GE deneyim merkezini hayata geçirdi.

BAT, İngiltere'nin Southampton kentindeki Küresel Araştırma ve Geliştirme Merkezi'ni sanal turla ziyaretçilerine açarak en son bilimsel teknolojileri keşfetmelerine ve sanal ortamda dolaşırken önde gelen bilim insanlarıyla tanışmalarına fırsat sağlıyor.

BAT'ın biyoloji, kimya, toksikoloji, duyusal bilim, aerosol analizi, ürün güvenliği, tüketici içgörüleri ve bitki biyoteknolojisi gibi özel çalışmalarının sergilendiği AR-GE merkezi, dünyanın dört bir yanından BAT'ın bilimsel araştırmalarına erişim imkanı sunuyor. Sanal AR-GE merkezinde 360 derecelik laboratuvar turları, animasyonlar, videolar, bilim insanı profilleri ve podcastler ile tüm bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek mümkün oluyor.

BAT, AR-GE çalışmaları için yılda yaklaşık 350 milyon sterlinlik yatırım yapıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen BAT Bilimsel Araştırma Direktörü Dr. David O'Reilly, AR-GE'nin, daha iyi bir gelecek için işlerinin odağında yer aldığını belirterek, "Yılda yaklaşık 350 milyon sterlin AR-GE yatırımı yaparak bilimsel araştırmalara titizlikle odaklanıyoruz. Bu merkezde tüketici tercihlerinin yanı sıra teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Sanal AR-GE ziyaretçi deneyimimiz, bilimin uçsuz bucaksız zenginliğini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

BAT AR-GE sanal deneyimini ziyaretçi olarak gezerek genom dizilimi, metabolomik ve biyolojik uzman görüşleri ve yüksek kalite standartları içeren laboratuvarlara ulaşılabiliniyor.

Sanal AR-GE merkezi, BAT Science-RD Virtual Visitor Experience (bat-science.com) linkine tıklanarak gezilebiliyor.