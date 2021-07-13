Başyazıcıoğlu, "Haziran ayı konut sektörüne umut verdi"

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelindeki konut satışları haziranda önceki aya göre artarken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 düşüş gösterdi.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelindeki konut satışları haziranda önceki aya göre artarken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 düşüş gösterdi. Sektörün hazirandan umutlu olduğunu belirterek satışları değerlendiren Now Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başyazıcıoğlu, "Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 401 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 bin 522 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı verilerinin açıklanması üzerine; Türkiye genelinde konut satışlarını değerlendiren Now Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başyazıcıoğlu, "TÜİK verilerine göre, Türkiye genelindeki konut satışları haziran ayında bir önceki aya göre 75 bin 565 artarak 134 bin 731 oldu. Aylık yükselişe rağmen haziran ayındaki konut satışları geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 29,1 azaldı. Konut satışlarında İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 401 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 bin 522 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 32 konut ile Ardahan ve 64 konut ile Bayburt oldu" diye konuştu.

YABANCI YATIRIMCI İLGİSİNİ KAYBETMİYOR

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 185,3 artarak 4 bin 748 olduğunu belirten Şükrü Başyazıcıoğlu, "Yabancılara yapılan konut satışlarında, haziran ayında ilk sırayı 2 bin 257 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 906 konut satışı ile Antalya, 300 konut satışı ile Ankara, 221 konut satışı ile Mersin ve 148 konut satışı ile Bursa izledi. Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 773 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 683 konut ile İran, 300 konut ile Rusya Federasyonu, 250 konut ile Afganistan ve 192 konut ile Almanya vatandaşları izledi" ifadelerini kullandı.

Yüksek faiz ortamının ve maliyetteki artışın fiyatlara yansımasının tüketicileri etkilediğini söyleyen Şükrü Başyazıcıoğlu, "Ancak yabancı yatırımcının ilgisi hep devam ediyor. Özellikle inşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle iç piyasanın daha durgun olduğu gözlenirken, yabancı yatırımcı ilgisi ve güveni gün geçtikçe katlanarak artıyor. Aşılamanın devam etmesi, turizm sezonunun açılması ve değişen konut tercihleri yabancı yatırımcının özellikle farklı projelere yönelmesine de etken olacak. Sektör için de umut verici. Yabancıya konut satışının yılın ikinci yarısı itibariyle daha da artacağını ve rekorlara imza atacağını öngörüyoruz" dedi.

EN ÇOK İKİNCİ EL SATILDI

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,0 azalış göstererek 94 bin 639 olduğunu anlatan Başyazıcıoğlu, "İkinci el konut satışlarında İstanbul 19 bin 61 konut satışı ve yüzde 20,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,8 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 10 bin 754 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 394 konut satışı ile İzmir izledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı