: Başyapıt tabloları kopyalamaya adanan bir ömür: Babil'in Kulesi'ni bir yılda çizdi

13.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:36

Avusturyalı ressam Brigitte Humpelstetter, hayatını başyapıt tabloları kopyalamaya adadı. Humpelstetter, 'en büyük favorim' dediği ve sanat tarihçilerinin detaylarındaki sırrı çözmeye çalıştığı 16. yüzyıl tablosunun örneğini yapmak için bir yıl boyunca fırça sallıyor. View on euronews

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