Başvuruyu kaçıranlar desteklemelerden yararlanamayacak
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Başvuruyu kaçıranlar desteklemelerden yararlanamayacak

Başvuruyu kaçıranlar desteklemelerden yararlanamayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 30 Haziran 2020 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecek.

2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 30 Haziran 2020 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecek.

Çiftçiler ÇKS ile devlet tarafından verilecek tüm teşviklerden yararlanabilir. Uygun oranlı kredilere başvurabilir ve devletten bu yönde hibe alabilir. Tüm bu sayılan imkanlardan faydalanmak için çiftçilerin Bakanlık kayıtları altına girmeleri ve ilgili başvuruları yapmaları gerekmektedir. Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, çiftçileri 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularını kaçırmamaları yönünde uyararak, "30 Haziran 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmayan üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen desteklemelerden faydalanamayacak. ÇKS kaydı yaptırmayan çiftçilerimiz desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor, düşük faizli kredi kullanamıyor. 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları ÇKS Yönetmeliği ve ÇKS Genelgesi hükümleri kapsamında başlamış olup 30 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminde sona erecek. 2021 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıt ve güncellemesi için başvuruda bulunmayan çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları ve bahsedilen desteklemelere müracaat edebilmeleri için 30 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar başvuru dosyasını teslim etmesi gerekmektedir" dedi. - SİVAS

Başvuruyu kaçıranlar desteklemelerden yararlanamayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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