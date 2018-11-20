Başvuruların Büyük Kısmı Bir Yılda Sonuçlandırılabilecek Hale Gelecek"

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Engin Yıldırım, "15 Temmuz olayları ve OHAL döneminin koşulları derken sonuçta 40 bin derdest başvuru var. Bu yüksek bir rakam ama mahkeme bunu artık yönetmeye başlamış. Muhtemelen seneye ama çok daha büyük bir olasılıkla öbür seneye gelen başvuruların büyük kısmı bir yıl içinde sonuçlandırılabilecek hale gelecek." dedi.

Yıldırım, Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üniversitenin Senato Salonu'nda düzenlenen "Çocuk Hakları-Kazanımlar ve Geleceği" konulu panelin açılışında, bireysel başvuru hakkının tanındığı 2012'den bugüne kadar yüksek mahkemeye yapılan 206 bin bireysel başvurunun 166 bininin sonuçlandırıldığını söyledi.

Yaklaşık 40 bin kadar derdest başvuru bulunduğunu belirten Yıldırım, kasım ayında bin 700 civarında başvuru geldiğini, bir önceki ay bu rakamın 2 bine yakın olduğunu ifade etti.

Yıldırım, 2018 yılında 38 bin başvuru yapıldığını, bunların 29 bin 500'ünün sonuçlandırıldığını anlatarak, "2016'da 80 bin dosya gelmiş sadece 16 bini sonuçlandırılabilmiş. 15 Temmuz olayları ve OHAL döneminin koşulları derken sonuçta 40 bin derdest başvuru var. Bu yüksek bir rakam ama mahkeme bunu artık yönetmeye başlamış. Muhtemelen seneye ama çok daha büyük bir olasılıkla öbür seneye gelen başvuruların büyük kısmı bir yıl içinde sonuçlandırılabilecek hale gelecek." diye konuştu.

Bütün bu veriler içinde doğrudan çocuk haklarını ilgilendiren başvuru sayısının çok az olduğuna işaret eden Yıldırım, 10 civarında başvuru bulunduğunu, bu başvurularda da mahkemenin çocuk haklarıyla ilgili uluslararası sözleşmeleri ciddi şekilde kullandığını ifade etti.

Çocuk haklarının diğer tüm gruplar gibi özel hak grubu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Türkiye'de çocuk hakları konusunda son yıllarda artan duyarlılık var. Bunda özellikle kamuoyuna yansıyan birtakım olayların toplumda uyandırdığı infialin büyük etkisi var. Sivil toplum örgütlerinin çabalarının gözle görülür şekilde artmasının da etkisi var. Bir konunun onu takip eden güçlü siyasi partiler, sivil toplum örgütleri tarafından toplum ve medya aracılığıyla gündeme getirilme oranı arttıkça, bu konu ile ilgili sanki mahkemelerin duyarlılığı da artmaya başlamakta." ifadesini kullandı.

"Bireysel başvuru yolu en zor zamanlarda basıncı azalttı"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da dün Hakkari'den gelen 50 kadının kendilerinden Hakkari'de Çocuk Hakları Merkezi ve İnsan Hakları Merkezi açılması talebinde bulunduğunu belirterek, bu talebi yerine getireceklerini söyledi.

2010 referandumu süresince aktif olarak "Hayır" verilmesi gerektiğini söyleyenlerden biri olduğunu belirten Feyzioğlu, bunda genel olarak ne kadar haklı olduklarının sonradan ortaya çıktığını ifade etti. Bir itirafta bulunmak istediğini dile getiren Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"HSYK'nin yapısına yoğunlaşmışken, bireysel başvurunun, hak arama özgürlüğünü kısıtlayacağını, erteleyeceğini düşünmüştük. Tam aksine Anayasa Mahkememiz bireysel başvuru yolunu Türkiye'nin önünü açan, çağdaş medeniyetler seviyesine bizi ulaştıracak yapı taşlarını döşeyen bir yol olarak kullanmaya başladı. Gerçekten ülkenin sibobu oldu, en zor zamanlarda basıncı azalttı, önümüzü açtı. Hatta FETÖ'nün kumpas davalarında zindana atılmış ve nedense bugün birilerinin devletimizi yerden yere vururken hatırlamak, hatırlatmak istemedikleri yüzlerce kahraman subayımız, avukatımız, gazetecimiz, akademisyenimiz zindandaydı. Benden bugün dünyada uluslararası toplantılarda bugünü eleştirirken dünü methetmemi istiyorlar. Şiddetle reddediyorum. Bugünü eleştirebilirim bu benim demokratik hakkım ama eleştirirken yapıcı olmak zorundayım ve dünün FETÖ yargısını metheden hiçbir cümleyi TBB Başkanı ve yönetiminden kimse duyamaz. Çünkü o zindanların kapısını biz birlikte yıktık ve Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yolunu çok yerinde kullanmasıyla bu ülkeye inanılmaz ferahlama geldi. 15 Temmuz'un önlenmesinde de o zindanların kapısının açılmasının, gerçek vatanseverlerin, milliyetçilerin ülke yönetiminde tekrar etkili olmasının çok büyük rolü var. Dolayısıyla itirafım, bireysel başvurunun bizi geciktireceğine düşündürüyor olmamın yanlış çıkmasıdır."

"Çevreye, doğaya, hayvana, bitkiye dair her şeyin hakkı konuşuluyor"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de bugün sadece insan hakkı değil çevreye, doğaya, hayvana ve bitkiye dair her şeyin hakkının konuşulabileceği düzeye gelindiğini söyledi.

20 Kasım 1989'da UNICEF'de yapılan bir toplantıda çocuk haklarıyla ilgili 193 ülke "evet" derken Somali ve ABD'nin ise "evet demediğini anlatan İbiş, şunları kaydetti:

"Medeniyetin beşiği diyoruz o gün evet dememişler ama Türkiye 'evet' demiş ve 1990'da da hemen protokolü imzalamış. Bu sözleşmede onlarca madde var. Çocuğun oyun oynama hakkından dinlenme hakkına, eğitim hakkından kaliteli, onurlu yaşama hakkına, din, vicdan özgürlüğü hakkından ifade özgürlüğü hakkına, bedensel, ruhsal, manevi korunma hakkından istismar, ihmal, şiddet, sömürü, ayrımcılık gibi her türlü tehlikeye karşı korunma hakkına kadar uçsuz bucaksız haklar zincirinin sözleşmesi o gün imzalanmış. Dünyamıza baktığımızda bu hakların ileri ülkelerde bile ihlal edildiğini görebiliyoruz. Gelişmemiş, az gelişmiş, fakirliğin diz boyu olduğu bir de iç savaşların olduğu ülkelerde durum daha da vahim."