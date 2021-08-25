Başvurular Açıldı! - Uluslararası Öğrenciler ve Mezunlar İçin Girişimcilik Programı

Başvurular Açıldı!

Başvurular Açıldı! - Uluslararası Öğrenciler ve Mezunlar İçin Girişimcilik Programı

Değerli ÖzÜ Mensubu,

Uluslararası öğrenci ve mezunlarımız için özel olarak tasarlan girişimcilik programımızın başvuruları açıldı.

Program hakkında detaylı bilgi almak ve başvurunuzu gerçekleştirmek için https://bit. ly/ozuheigt adresini ziyaret edebilirsiniz.

Girişimcilik yetkinliklerinizi geliştirmek istiyor, iş fikrinizi nasıl test edip, nasıl hayata geçireceğinizi öğrenmek istiyor ve hem Türkiye hem de uluslararası girişimcilik ekosistemine daha fazla dahil olmak istiyorsanız bu program tam size göre! Başvuru fırsatını kaçırmayın ve hemen başvurunuzu yapın.

Program ve başvuru süreci hakkındaki sorularınız için bize girisimcilik@ozyegin. edu. tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Başvurunuzu bekliyoruz!

ÖzÜ HEIght Projesi Ekibi

Kaynak: Habermetre