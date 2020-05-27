Başvuru süresi uzatıldı
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Başvuru süresi uzatıldı

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler düzenlediği #BaşrolSensin yarışmasında başvuru süresi 15 Haziran'a uzatıldı.

Başvuru süresi uzatıldı
27.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:45

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler düzenlediği #BaşrolSensin yarışmasında başvuru süresi 15 Haziran'a uzatıldı. İki ayrı kategoride gerçekleşecek yarışmada, katılımcı gençleri sürpriz ödüller de bekliyor.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, "Koronaya inat yaşasın hayat" sloganı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, gençlere yönelik bir yarışma gerçekleştiriyor. "Şartlar Zor Olduğunda da #BaşrolSensin" yarışması, tüm dünyayı derinden etkileyen Korona virüs sürecinde gençleri, güçlerini fark ederek üretmeye ve dayanışmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Gençlerin kültür ve sosyal kategorilerinde ürettiklerini paylaşmalarını, fikirlerini uygulamada destek bulmalarını sağlayacak yarışma, 18-35 yaş arası bireyleri kapsıyor. Bireysel ya da grup olarak katılıma açık olan yarışmada, daha önce hiçbir yerde kullanılmamış özgün proje fikirleri, fotoğraflar, kısa filmler ve metinler kabul edilecek.

Kültür kategorisinde; Covid-19 sürecini veya sonrasını anlatan karikatür çalışmaları, karantina döneminde "evdeki karantina süreci" temalı fotoğraflar, karantina sürecini veya karantina sürecinden sonrasını anlatan kısa film çalışmaları, pandemi ile ilgili hikaye/deneme/makale çalışmaları yarışmaya katılabilecek. Sosyal kategoride ise; pandeminin hayatımıza getirdiği yeni normallerin tespit edilerek sosyal yaşamda adaptasyona kolaylık sağlayacak inovatif proje fikirleri ve 50 yaş ve üstü bireylerin dijital ortama/dönüşüme adaptasyonlarını arttıracak proje fikirleri yarışmaya katılabilecek.

Gençleri sürpriz ödüller bekliyor

Yarışmada seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde dereceye girenlere, sürpriz ödüller de takdim edilecek.

Başvuru için son tarihin 15 Haziran'a uzatıldığı yarışmanın detaylarına, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi instagram hesabından ve "kulucka.tepebasi.bel.tr" internet adresinden ulaşılabilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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