"Başvuru Beklemede" adlı oyunu öğretmenler büyük bir beğeni ile izledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Başvuru Beklemede" adlı oyunu öğretmenler büyük bir beğeni ile izledi

Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Eskişehirli eğitimcileri tiyatro ile buluşturdu

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Geçtiğimiz hafta sonu Şehir Tiyatrolarının davetlisi olarak Eskişehir EĞİT-DER, EĞİTİM-SEN ve Emekli Öğretmenler Derneği bünyesindeki öğretmenler "Başvuru Beklemede" adlı oyunu izlediler. Eskişehirli tiyatro severlerin doldurduğu Sanat ve Kültür Sarayı Tiyatro salonunda sergilenen oyunu büyük bir beğeni ile izleyerek ayakta alkışlayan eğitimciler, Öğretmenler Günü'nü anlamlı bir etkinlikle kutlamanın mutluluğunu paylaştılar.

Amerikalı oyun yazarları Greg Edwards ve Andy Sandberg'in kaleme aldığı, Emel Aslan'ın Türkçemize kazandırdığı "Başvuru Beklemede" adlı tek kişilik komedi oyunun yönetmenliğini Şehir Tiyatroları sanatçısı Çiğdem Altuğ üstleniyor. Sıra dışı bir anlatım ve görselliğe sahip olan oyun, yetişkinler ve çocuklar arasındaki iletişimi, Ebeveyn olma halini ve eğitim sistemini sorguluyor.

Şehir Tiyatroları sanatçısı Özlem Akdoğan'ın rol aldığı tek kişilik oyunun sonrasında biraraya gelen öğretmenler hatıra fotoğrafı çektirdiler ve bu tür etkinlikler aracılığı ile kendilerini tiyatroyla buluşturan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e ve Şehir Tiyatroları ailesine de teşekkür ettiler.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title