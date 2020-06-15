Başverimli'de tekstil atölyesi kurulacak
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Başverimli'de tekstil atölyesi kurulacak

Şırnak'ın Silopi ilçesi Başverimli beldesinde 100 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesi kuruluyor.

Başverimli'de tekstil atölyesi kurulacak
15.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:38

Şırnak'ın Silopi ilçesi Başverimli beldesinde 100 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesi kuruluyor.

Belediye başkanı Medeni Tatar, Mardin'in Midyat ilçesindeki tekstil atölyelerinde incelemelerde bulunduklarını belirterek, benzer bir atölyeyi beldeye kazandırmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 100 kişilik tekstil atölyesi kurmayı planladıklarını aktaran Tatar, "2.5 milyon lira maliyeti olacak tekstil atölyesini 6 dönümlük alanda inşa edeceğiz. Bu kapsamda Midyat'taki tam teşekküllü tekstil atölyelerini ziyaret ettik. 2021 yılı içerisinde tekstil atölyemizi faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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