Başverimli Belde Belediyesi sera kurdu
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Başverimli, Silopi, Şırnak, Tatar, Kültür Sanat

Başverimli Belde Belediyesi sera kurdu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Başverimli Belde Belediyesi sera kurdu.

30.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:54
Başverimli Belde Belediyesi sera kurdu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Başverimli Belde Belediyesi sera kurdu.

Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar yaptığı açıklamada, belediye hizmetlerinin yanı sıra istihdam ve üretime dair projelerini hayata geçirmek için çaba gösterdiklerini belirterek, bu kapsamda 3 dönüme alana örnek sera kurduklarını söyledi.

Serada yetiştirilecek meyve ve sebzeleri vatandaşa ücretsiz dağıtacaklarını aktaran Tatar, "Hedefimiz serayı 15 dönüme kadar genişletmeyi ve 25 kişiyi istihdam etmek. Sera kuracak üretüicilere fide desteğinde bulunacağız." dedi.

Kaynak: AA

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Manşet

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