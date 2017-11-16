Bassil: "Lübnan, Siyasi Bir Çözümün Suriye'de Bulunmasını Desteklemektedir"
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil'in soruları yanıtlaması Mevlüt Çavuşoğlu ile Gebran Bassil'in toplantının sonunda tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil, ortak...
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil'in soruları yanıtlaması
Mevlüt Çavuşoğlu ile Gebran Bassil'in toplantının sonunda tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil, ortak basın toplantısı düzenledi. (7)