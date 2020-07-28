'Başsavcıyım' yalanıyla, 76 bin dolarını aldılar
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'Başsavcıyım' yalanıyla, 76 bin dolarını aldılar

DENİZLİ'de, cep telefonuyla aradıkları Y.A.'yı, kendilerini, Cumhuriyet başsavcısı, MİT görevlisi ve siber suçlarla mücadele şube müdürü olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" yalanıyla 76 bin 260 dolar dolandıran 2 şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandı.

'Başsavcıyım' yalanıyla, 76 bin dolarını aldılar
28.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:27

DENİZLİ'de, cep telefonuyla aradıkları Y.A.'yı, kendilerini, Cumhuriyet başsavcısı, MİT görevlisi ve siber suçlarla mücadele şube müdürü olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" yalanıyla 76 bin 260 dolar dolandıran 2 şüpheli, 

Şanlıurfa'da yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Denizli'de yaşayan Y.A., 23 Haziran'da, Denizli Adliyesi'ne giderek, kendisini cep telefonuyla arayan kişiler tarafından 76 bin 260 dolar dolandırıldığını bildirdi. Y.A., cep telefonundan arayan kişilerin kendilerini Cumhuriyet başsavcısı, MİT görevlisi ve siber suçlarla mücadele şube müdürü olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı. İsminizin aklanması için bankadaki tüm paranızı çekip, vereceğimiz adrese getirin" dediklerini, bunun üzerine bankadan çektiği parayı, verilen adreste buluştuğu kişilere verdiğini anlattı. CUMHURİYET BAŞSAVCISI OPERASYONU BİZZAT YÖNETTİDenizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz'ın bizzat takip ettiği soruşturma kapsamında, polis ekipleri, Y.A.'nın dolandırıcılara parayı teslim ettiği yerdeki 40 güvenlik kamerasının kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelilerden Cumali Y.'nin, kente Antalya'dan 500 liraya kiraladığı taksiyle geldiğini, taksi ücretinin de internet bankacılığı üzerinden Abdullah C. tarafından ödendiğini saptadı. Cumali Y.'nin  başka bir taksiyle de Konya'ya gittiği tespit edildi.2 taksi şoförünün ifadelerine başvuran polis, şüphelilerin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde olduklarını belirledi. Tespit edilen adrese geçen pazar günü düzenlenen operasyonla, Cumali Y. ve Abdullah C. yakalanarak, gözaltına alındı.

'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan poliste kayıtları olduğu öğrenilen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA

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