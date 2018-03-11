Başsavcılıktan Yurt Basma Açıklaması

Samsun (İHA) – Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, "Nişanlısı ile tartışan savcı sabaha karşı öğrenci yurdunu bastı" başlıklı haberlere ilişkin olarak Hakimler Savcılar Kurulu'nun inceleme başlattığını açıkladı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 Mart 2018 tarihinde bazı internet haber sitelerinde yayınlanan 'Nişanlısı ile tartışan savcı sabaha karşı öğrenci yurdunu bastı' başlıklı haberlere ilişkin olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Haberlerde ismi geçen A.İ.T. 07.09.2016 tarihli kura kararnamesi ile Samsun Adliyesine atanmış olup, halen Samsun Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaktadır. Olaya ilişkin olarak Başsavcılığımız bilgilendirilmiş, bunun üzerine derhal Cumhuriyet Savcısı A.İ.T'nin bilgisine başvurulmuştur. Cumhuriyet Savcısı beyanında; 'Kredi Yurtlar Kurumunda kalmakta olan nişanlısıyla telefonda tartıştığını, tartışma sonrasında nişanlısının gönderdiği mesajlardan intihar edebileceği kaygısına kapıldığını, uygun olmayan bir saatte kız yurduna giderek, hayatından endişe duyduğu nişanlısıyla görüşmek istediğini' Başsavcılığımıza aktarmıştır. Konunun önemine binaen teferruatlı araştırmaya girişilerek Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğünden ve Emniyet Müdürlüğünden olaya ilişkin tutanaklar celbedilmiş, olay hızlıca Hakimler Savcılar Kuruluna (HSK) bildirilmiş ve HSK tarafından inceleme başlatılmıştır. İnceleme sonucu verilecek karar doğrultusunda işlem yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - SAMSUN