Başsavcılıktan uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri yayınlanan şüphelinin tahliyesine ilişkin açıklama
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Başsavcılıktan uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri yayınlanan şüphelinin tahliyesine ilişkin açıklama

Başsavcılıktan uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri yayınlanan şüphelinin tahliyesine ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı / Serdar Açıl - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada uyuşturucu kullanırken görüntüleri yayınlanan Ü.U. hakkındaki tutukluluk kararının, Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki (CMK) "soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından altı ayı geçemez" hükmü...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada uyuşturucu kullanırken görüntüleri yayınlanan Ü.U. hakkındaki tutukluluk kararının, Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki (CMK) "soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından altı ayı geçemez" hükmü gereği nöbetçi sulh ceza hakimliğince kaldırıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 10 Ocak 2021'de, Ü.U'nun uyuşturucu madde kullanırken görüntülendiği videonun internette dolaşımda olduğuna yönelik bilgiler üzerine soruşturma başlatıldığı, şüphelinin, savunmasının ardından çıkarıldığı Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 11 Ocak 2021'de tutuklandığı hatırlatıldı.

Şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlanarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçunda Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı belirtilen açıklamada, mahkemenin 25 Şubat 2021'de iddianamenin iadesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, söz konusu iade kararına karşı Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itirazın da reddedildiği, kesinleşen mahkeme kararlarına karşı başsavcılıkça 6 Nisan 2021'de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Kanun Yararına Bozma Bürosuna talepte bulunulduğu, bu itibarla soruşturmanın halen derdest olduğu ifade edildi.

Başsavcılık açıklamasında, dün Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, CMK'daki "soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından altı ayı geçemez" hükmü gereği Ü.U. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan verilen tutuklama kararının kaldırılmasına ve CMK'nın 109. ve devamı maddeleri gereği şüphelinin adli kontrol altına alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ü.U, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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Başsavcılıktan uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri yayınlanan şüphelinin tahliyesine ilişkin açıklama - Haberler
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