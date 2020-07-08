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Başsavcılıktan sigara içirilen küçük çocukla ilgili açıklama
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Başsavcılıktan sigara içirilen küçük çocukla ilgili açıklama

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük çocuğa sigara vererek ve bu görüntüleri paylaşan şahıs hakkında soruşturma başlatıldığını, şahsın çocukla bir akrabalık bağının olmadığını açıkladı.

Başsavcılıktan sigara içirilen küçük çocukla ilgili açıklama
08.07.2020 22:47 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:51

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük çocuğa sigara vererek ve bu görüntüleri paylaşan şahıs hakkında soruşturma başlatıldığını, şahsın çocukla bir akrabalık bağının olmadığını açıkladı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı "Ku"c¸u"k c¸ocugˆa zorla sigara ic¸irmeye c¸alıs¸tı" bas¸lıgˆı altında yapılan paylas¸ıma ilişkin açıklama yaptı. Açıklamanın kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından yapıldığı belirtilerek, "Sorus¸turma kapsamında yapılan inceleme neticesinde magˆdur c¸ocugˆa sigara vererek go"ru"ntu"leri internet ortamında paylas¸an ve magˆdur c¸ocuk ile herhangi bir akrabalık bagˆı bulunmadıgˆı tespit edilen s¸u"pheli M.K derhal go"zaltına alınmıs¸ olup "C¸ocugˆun u"stu"n yararı" go"zetilerek 5395 sayılı C¸ocuk Koruma Kanunu uyarınca magˆdur c¸ocuk hakkında vakaya uygun koruyucu ve destekleyici tedbirler alınması ic¸in gerekli is¸lemler bas¸latılmıs¸tır. Ayrıca Kızıltepe Sosyal Hizmetler Mu"du"rlu"gˆu" ile koordineli s¸ekilde magˆdur c¸ocugˆun rehabilite edilmesi yo"nu"nde c¸alıs¸malara bas¸lanmıs¸tır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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