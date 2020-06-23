Başsavcılıktan 'operasyon' açıklaması: 12 gözaltı, 8 kişi serbest Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığından, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonrası basın açıklaması yapıldı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığından, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonrası basın açıklaması yapıldı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturmalar ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, bazı şahısların örgütlü şekilde tefecilik, yağma, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarını işledikleri şüphesini doğuran bilgi ve delillere ulaşılması üzerine, yürütülmekte olan söz konusu soruşturmalarla ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gerekli görülmüştür. Üç ayrı soruşturma kapsamında, iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbirine başvurulması ve diğer araştırmalar üzerine elde edilen deliller neticesinde, 22/06/2020 tarihinde Samsun ilinde 18, İstanbul ve Bursa illerinde 1'er kişi olmak üzere toplam 20 şüpheli şahıs hakkında eş zamanlı olarak yakalama, arama ve el koyma işlemleri icra edilmiştir. Elde edilen deliller değerlendirilmek suretiyle, 12 şüpheli göz altına alınmış, 8 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır. Gözaltındaki şüphelilerle ilgili adli işlemler tüm yönleriyle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA