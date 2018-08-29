Çocuğunu Aracın Arkasında Taşıyan Baba Konuştu

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, genç bir kızın seyir halindeki minibüsün arkasında yolculuk yaptığı olay ile ilgili Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ulusal ve yerel basına bir kız çocuğunun araç arkasına bağlanarak seyahat edildiğine dair yansıyan görüntüler üzerine, Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Olayın anne, baba ve 6 çocuklu bir ailenin seyahati esnasında gerçekleştiği belirlenmiştir. Aracın ailecek seyir halindeyken, şüpheli babanın kızını bir süreliğine, bakım ve gözetim yükümlüğünü ihlal ederek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde seyahat ettirdiği tespit edilmiştir. Soruşturma işlemleri kapsamında; minibüsün arkasında bulunan mağdurun avukat huzurunda ifadesi alınmıştır. Araç sürücüsü olan kızın babası şüpheli gözaltına alınmış, daha sonra Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi sağlanmıştır. İfadesinin alınmasına müteakip, olayın oluşu, mağdur ve şüpheli beyanları, tedbirlerin ölçülülüğü ilkesi gözönüne alınarak, şüpheli adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Hakimlikçe talep gibi karar verilmiştir. Dosya kapsamında, Çocuk Koruma Kanununun 5/1-a maddesi uyarınca mağdur hakkında mahkemeden tedbir talep edilmiş olup, mahkemece talep doğrultusunda karar verilmiştir. Ailenin ikamet ettiği yer mülki idari amirliği ile çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması hususunda irtibata geçilecektir. Soruşturma, tüm yönleriyle, titizlikle yürütülmektedir."

''YAPTIĞIM İŞTEN PİŞMAN DEĞİLİM''

Sosyal medyayı sarsan minibüsün arkasına bağlandığı iddia edilen çocuğun babası açıklamada bulundu. İ.K yaptığı açıklamada, "İstanbul Başakşehir'de yaşıyorum. Köye bayram tatiline geldik. Yakın köyümüzde bir akrabamız var. Bizi kahvaltıya davet ettiler. Yaylakent yoluna girdiğimizde bende 8 çocuk var. Çocukların biri yurt dışında bir tanesi babaannesinde kaldı. Çocukların bisiklet tutacağına binmek için ısrar etti. Ben olmaz dediysem de kızımın bir tanesi çok ısrar etti. Bu nedenden dolayı çeşmenin yanına çektim. Arka koltukta abileri izleyerek zaten benim aracımda arka kamerası var. Bu kameradan kendim de izliyordum" dedi.

TRAFİKTE UYGUNSUZLUKTAN CEZA KESİLDİ

İ.K., "15-20 kilometre hızla yavaş yavaş 300-400 metre civarında gittim. Daha sonra çocuğumu indirdim. Arabaya bindik yolumuza devam ettik. İple bağlanmadı. Elbisesinin üzerindeki şeritleri ip zannediyorlar. Böyle bir şey yok. Ben trafikte uygunsuzluktan dolayı para cezası kesti. Para cezamızı ödeyeceğiz. Savcıya ifademizi verdik. Olayı olduğu gibi doğru bir şekilde anlattık. Benim gittiğim yerde trafik yoktu. Köy yoluydu. Zaten bunun şehirde başka yoğun bir yerde yapmam. Gene de yapmayacaktım. Ben çocukları çok severim. Para cezası oldu. Yaptığım işten pişmanım. Bisiklet taşıyıcı çok kaliteli ve sağlamdır. 100-150 kilogram taşıdığı söyledi satıcı firma" İfadelerine yer verdi.