Başsavcılıktan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başsavcılıktan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma (2)

Başsavcılıktan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma (2)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

VALİDEN AÇIKLAMABolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kentteki yabancı uyrukluların su faturası ile katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıklamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kentteki yabancı uyrukluların su faturası ile katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıklamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ümit, hukuk devletinin en temel ilkesinin eşitlik olduğunu belirttiği açıklamada şunları kaydetti:

"Hukuk devletinde, devletin vatandaşı olmayan şahısların ülkeye giriş ve çıkışlarının hangi şartlarda ve nasıl olacağı kanunlarla belirlenmiştir. Kanunlar aynı zamanda ülkeye girecek yabancıların girişlerinde, ülkede kalışlarında ve çıkışlarında görevli ve yetkili olan kişi ve kurumları da belirlemiştir. Bu kişi ve kurumlar Sayın Cumhurbaşkanımız, ilgili bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kabinesidir. Bolu Belediye Başkanı kendisini ve düşüncelerini ifade etmekte elbette serbesttir. Fakat bu tür sözler sarf edilirken kamunun huzurunun ve kamu düzeninin ve tarihi gerçeklerin de göz önünde bulundurularak hareket edilmesini arzu ederiz. Sorumluluk sahibi insanlara da bu yakışır. Diğer taraftan, hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri eşitlik ilkesidir. Ülkemizin hiçbir noktasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ancak halen Türkiye'de ikamet eden şahısların hiçbirine farklı fiyat tarifesinin uygulandığı herhangi bir yer bulunmamaktadır çünkü bizim kültürümüz bu. Temel hak ve özgürlükler, anayasa ve kanunlarla koruma altına alınmıştır. Yasal yükümlülüklerde de eşitlik ilkesi temel kuraldır. Kaldı ki söz konusu mesajlarda bahsedilen şahıslar önce 'insan' sonrasında bizim gönül coğrafyamızın insanlarıdırlar."'HUKUKİ DEĞERLENDİRME YAPILIR VE GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNULUR'Belediye tarafından eşitlik ilkesine aykırı herhangi somut karar alınırsa hukuki değerlendirmenin yapılarak gerekli girişimlerde bulunulacağını bildiren Ümit, açıklamasına şöyle devam etti: "Bolu'da yaşayan ve geçici koruma altında bulunan misafirlerle ilgili basın ve yayın organlarında her ne kadar Belediye Başkanı tarafından söylendiği ifade edilen başta 'temel ihtiyaçlarla ilgili ücretlendirmelere yapılacak zamlar' olmak üzere çeşitli iddialar yer almaktaysa da henüz Bolu Belediye Başkanlığı tarafından alınmış somut bir karar bulunmamaktadır. Bolu Belediyesi tarafından basında yer aldığı yönde eşitlik ilkesine aykırı herhangi bir somut karar alınırsa o zaman bu kararların hukuki değerlendirmesi yapılır ve gerekli girişimlerde de bulunulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

Avusturya'da mahkeme, Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk haline ilişkin yapılan itirazı reddetti
Avusturya'da mahkeme, Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk haline ilişkin yapılan itirazı reddetti
'Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız' diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusu
"Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusu
CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Derya Uluğ Fatma Girik Demet Akalın
Spor Aytaç Kara Serdar Aziz Hakan Reçber Rıza Çalımbay Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başsavcılıktan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:40:26. #1.16#

title