Başsavcılıktan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma (2)

VALİDEN AÇIKLAMABolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kentteki yabancı uyrukluların su faturası ile katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıklamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.