Ankara'da kadın şüpheliye adliyede kötü muamele iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi - Haberler
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Ankara'da kadın şüpheliye adliyede kötü muamele iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi

AA, Serdar Açıl - Güncel
Ankara'da kadın şüpheliye adliyede kötü muamele iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacer Anli Karaşal adlı şüphelinin kötü muamele nedeniyle adliyede çocuğunu düşürdüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacer Anli Karaşal adlı şüphelinin kötü muamele nedeniyle adliyede çocuğunu düşürdüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında "Hacer Karasal" isimli kadına kötü muamelede bulunulduğuna ve kadının Ankara Adliyesi'nde çocuğunu düşürdüğüne yönelik paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Paylaşımlara konu kadının tam adının Hacer Anli Karaşal olduğu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gerek bu soruşturma gerek başka bir soruşturma kapsamında adı geçen hakkında herhangi bir gözaltına alınma veya ifade alınması talimatı verilmediği, adı geçenin Ankara Adliyesi'nde çocuk düşürdüğü yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır."

AA / Serdar Açıl - Güncel

Ankara Başsavcılığı, Ankara Adliyesi, Hakaret, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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