Başsavcılık: Tren Kazasında Şüpheli İfadeleri Gerçeği Yansıtmıyor

Başsavcılık: Tren kazasında şüpheli ifadeleri gerçeği yansıtmıyor

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili basında yer alan şüpheli ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara-Konya hattında sefer yapan Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz trenin, önceki gün Yenimahalle ilçesi Marşandiz İstasyonu'nda çarpışması sonucu meydana gelen, 9 kişinin öldüğü, 92 kişinin yaralandığı kazayla ilgili basında yer alan şüpheli ifadelerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Tren kazası ile ilgili olarak bir kısım basın yayın organında yayınlanan şüpheli ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Emniyet görevlileri tarafından bir ifade paylaşılmamıştır. Bilakis bu hususta hassas davranılması, ifade ve diğer işlemlerle ilgili bir paylaşım yapılmaması yönünde emniyet görevlileri uyarılmıştır."

Kazanın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, kusurları olduğu tespit edilen kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru O.Y. ve tren hareket memuru S.Y., gözaltına alınmıştı. Emniyette sorguları süren şüphelilerden O.Y.'nin, "YHT treni genelge kapsamında birinci hattan gitmesi gerekiyordu. Ancak makası birinci hata kaydırıp kaydırmadığımı hatırlamıyorum" şeklinde ifadesi bazı gazetelerde yer aldı.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,