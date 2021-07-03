BAŞSAVCILIK'TAN 'TOSUNCUK' AÇIKLAMASI
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BAŞSAVCILIK'TAN 'TOSUNCUK' AÇIKLAMASI

BAŞSAVCILIK'TAN 'TOSUNCUK' AÇIKLAMASI
Demirören Haber Ajansı / Halil Sadri Yılmaz - Haberler | Güncel

Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilen Çitlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın (30) hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilen Çitlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın (30) hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada Aydın'ın adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla gözaltına alındığı belirtildi. 

"ADLİ İŞLEMLERİN TAMAMLANMASI AMACIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyunda Çiftlik Bank adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak ve Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir. Soruşturmaya konu örgütün lideri olan ve hakkında 31 Mayıs 2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın, adı geçen ülkede yakalanarak 03 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla iade edilmiştir. İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan şüpheli, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.ö 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil Sadri Yılmaz

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