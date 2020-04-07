Başsavcılık itiraz etti, 5 şüpheli daha tutuklandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başsavcılık itiraz etti, 5 şüpheli daha tutuklandı - Haberler
Manavgat, Başsavcı, Antalya, Güncel

Başsavcılık itiraz etti, 5 şüpheli daha tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla darp ettikleri R.K.'nın dövülme anı görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan 10 kişiden 2'si geçen hafta tutuklandı, 8 kişi ise serbest bırakıldı.

07.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:51
Başsavcılık itiraz etti, 5 şüpheli daha tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla darp ettikleri R.K.'nın dövülme anı görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan 10 kişiden 2'si geçen hafta tutuklandı, 8 kişi ise serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine serbest bırakılan 8 şüpheliden 5'i dün yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Geçen cumartesi günü Manavgat Yayla Mahallesi'nde bulunan cuma pazarında R.K., yanına iki otomobille gelen 6 kişi tarafından silah zoruyla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Şüpheliler iddiaya göre, cep telefonunu sokağa fırlattıkları R.K.'yı darp etti. Şüpheliler R.K.'nın görüntülerini de cep telefonuyla çektikten sonra bırakıp kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine araştırma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis şüphelilerinden M.C.K., N.N., V.A., E.K., S.K. ve R.M.'yi ardından da olaya karıştığı iddia edilen F.S., B.D., D.K. ile H.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tabancaya ait mermiler, ruhsatsız tüfek, pompalı tüfek, 4,38 gram toz esrar ve 0,34 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.ÖNCE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIGözaltına alınan şüphelilerden H.K. hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak-bulundurmak' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçlarından işlem yapılarak, serbest bırakıldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.C.K., N.N., V.A., E.K., S.K., R.M., F.S., B.D. ve D.K., 2 Nisan Perşembe günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.S. ve D.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen V.A., E.K., S.K. ve R.M. serbest kalırken, B.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili M.C.K. ve N.N. ise tutuklandı.BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIOlayla ilgili şüphelilerin serbest bırakılması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararına itiraz etti. İtiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüpheliler V.A., E.K., S.K., R.M. ve B.D., polis tarafından dün tekrar gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA ÇEKTİLERŞüpheliler tarafından dövülerek yüzü kan için olan R.K.'nın çekilen görüntülerinde ise yüzü görünmeyen bir kişinin "Ne yaptın sen?" sorusuna "18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu sattım. Dayıları ve amcaları beni dövdü" dediği görülüyor. Bir kişinin tokat vurduktan sonra sorduğu soruya R.K.'nın "Yaptığım başka bir iş yok, ben uyuşturucu satıyorum" dediği görülüyor.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Haberler
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Daha önce aşı bulduklarını iddia eden Rusya, koronavirüse karşı 3 ilacı denemeye başladı
Daha önce aşı bulduklarını iddia eden Rusya, koronavirüse karşı 3 ilacı denemeye başladı
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
Hayırsever kadın, dört market gezip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi
Hayırsever kadın, dört market gezip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Emrah Seda Sayan Şeyma Subaşı Aleyna Tilki
Spor Fatih Terim Lionel Messi Rüştü Reçber Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tv Polis Bursa Antalya
Şu an buradasınız: Başsavcılık itiraz etti, 5 şüpheli daha tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 18:47:28. #1.14#
title