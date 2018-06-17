Başsavcılık Hastanedeki Yangın İçin 3 Kişilik Bilirkişi Heyeti Oluşturdu

Gaziantep'te özel bir hastanede 2 kişinin dumandan zehirlenerek öldüğü yangın ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Gaziantep Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, özel bir hastanede 2 kişinin dumandan zehirlenerek öldüğü olayla ilgili yangının çıkış sebebi belirlemek amacıyla 3 kişilik bilirkişi heyetinin oluşturulduğu açıklandı.

Yangında ölen 2 kişinin otopsi işlemlerinin de tamamlandığına vurgu yapılan açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 17.06.2018 tarihinde Gaziantep il merkezinde faaliyet gösteren özel bir hastanede sabaha karşı meydana gelen yangın sonucunda hayatını kaybeden 2 hasta ile ilgili adli soruşturmaya başlanılmıştır. Ölenlerin otopsi işlemleri tamamlanmış, yangının çıkış sebebinin tespiti amacıyla üç kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi. - GAZİANTEP