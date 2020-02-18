Başsavcılık Gezi davası kararına itiraz edecek
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Başsavcılık Gezi davası kararına itiraz edecek

GEZİ davasında aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararına savcılığın itiraz edeceği öğrenildi.

18.02.2020 20:35 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:35
Başsavcılık Gezi davası kararına itiraz edecek
GEZİ davasında aralarında 'nın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararına savcılığın itiraz edeceği öğrenildi. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin bugün görülen davada aralarında işadamı Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığın beraat kararına yönelik itiraz için mahkemeye süre, tutum dilekçesi verdi. Başsavcılık gerekçeli karar yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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