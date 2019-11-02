Başsavcılık: Çekya, Macaristan ve Polonya sığınmacı kabul etmeyerek AB hukukunu ihlal etti

Başsavcılık: Çekya, Macaristan ve Polonya sığınmacı kabul etmeyerek AB hukukunu ihlal etti

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Eleanor Sharpston, Çekya, Macaristan ve Polonya'nın 2015 yılında sığınmacı kabul etmeyerek Avrupa Birliği (AB) hukukunu ihlal ettiğini bildirdi.

02.11.2019 21:23
Başsavcılık: Çekya, Macaristan ve Polonya sığınmacı kabul etmeyerek AB hukukunu ihlal etti

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Eleanor Sharpston, Çekya, Macaristan ve Polonya'nın 2015 yılında sığınmacı kabul etmeyerek Avrupa Birliği (AB) hukukunu ihlal ettiğini bildirdi.


Lüksemburg merkezli AB'nin en yüksek hukuki mercisi olan Avrupa Adalet Divanının Başsavcısı Eleanor Sharpston, AB Komisyonunun Çekya, Macaristan ve Polonya'ya karşı zorunlu kota sistemine uymamaları nedeniyle açtığı dava hakkında görüşünü açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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