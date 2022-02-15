Başsavcılık: Belçika'daki hükümlünün Türkiye'de tahliyesi hukuk kurallarına uygun

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, Belçika'nın Gent şehrinde aralarında eşi ve kız kardeşi de bulunan 4 kadını öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Çallı'nın infaz işlemlerinin, Türkiye'ye iade edilmesi ardından uluslararası ve iç hukuk kurallarına uygun olarak yerine getirildiği belirtildi.

Gent şehrinde yaşayan Osman Çallı, 11 Kasım 2004 tarihinde eşi Teslime (25) ile hamile olan kız kardeşi Hacer Çallı'yı (19) silahla ateş ederek öldürdükten sonra Aalst kentine gidip, eski eşi ve kayınvalidesi ile evdeki erkeğe kurşun yağdırdı. Bu saldırıda ise eski eşi ve kayınvalidesi hayatını kaybederken, Belçikalı erkek ağır yaralandı. Tekrar Gent'e dönerken otomobilinin arıza yapması üzerine kadın sürücüyü silah zoruyla rehin alan Çallı, Gent'te eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kişiyi de ağır yaraladı.

Açıklamada, "Osman Çallı'nın 28.06.2013 tarihinde Türkiye'ye iade edilmesi üzerine, infaz işlemlerinin Belçika'da yerine getirilmesi halinde 28.06.2015 tarihinde tahliye edilecek olan O.Ç'nin suç tarihinde yürürlükte olan 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri uyarınca derhal infaz işlemlerine başlanılarak mevcut infaz düzenlemeleri uyarınca 10.11.2019 tarihi itibarıyla denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle, 10.11.2020 tarihi itibarıyla ise şartla tahliyesine karar verilerek infaz işlemleri tamamlanmıştır. Adı geçenin infaz işlemleri, lehe kanun ve infaz hukukunun derhal uygulanma prensipleri dikkate alınarak uluslararası ve iç hukuk kurallarına uygun olarak yerine getirilmiş olup, adı geçenin cezasını infaz etmediği ya da yeni çıkan yasal düzenlemeler doğrultusunda kişinin tahliye edildiğine yönelik yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel