Başsavcı Yurdagül: "Milletimizin adalet beklentisini özverili çalışmalarla yerine getireceğiz"
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Başsavcı Yurdagül: "Milletimizin adalet beklentisini özverili çalışmalarla yerine getireceğiz"

Başsavcı Yurdagül: 'Milletimizin adalet beklentisini özverili çalışmalarla yerine getireceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başsavcı Yurdagül mesajında; adil, tarafsız, bağımsız, etkili ve süratli biçimde mesai mefhumu gözetmeksizin adliye personelinin çalışmalarını yürüteceğini aktardı. Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül; "Anayasaya göre devletin temelini teşkil eden 3 ana erkten biri olan yargı erkinin bağımsız, tarafsız ve vatandaşın beklentisine uygun süratte ve etkinlikte hizmet üretmesi yeni adli yılla ülke genelinde ve Kırşehir özelinde önceliğimiz olacaktır. Adalet Teşkilatı olarak bugüne kadar olduğu gibi 2021-2022 yılında da hizmetin en iyisine layık olduğundan kuşkumuz olmayan yüce milletimizin adalet beklentisini özverili çalışmalarla yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başsavcı Yurdagül: "Milletimizin adalet beklentisini özverili çalışmalarla yerine getireceğiz" - Haberler
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