Başsavcı Yılmaz'dan işitme engelli milli tekvandoculara ziyaret

07.11.2019 12:49 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:54

Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, Avrupa şampiyonası hazırlıklarını Manavgat'ta sürdüren işitme Engelli Tekvando Milli Takımını ziyaret etti. Başsavcı Ramazan Yılmaz'a Adalet Komisyonu Başkanı Erdem Ersoy ve Kaymakamlık Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın eşlik etti.



Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Erdem Ersoy ve Kaymakamlık Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın ile birlikte 9-12 Kasım tarihlerinde Antalya' da gerçekleşecek işitme Engelli Tekvando Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Manavgat'ta gerçekleştiren işitme Engelli Tekvando milli takımını, ziyaret ederek şampiyonada başarılar diledi.



Sporcu ve Antrenörlerle bir araya gelen Başsavcı Yılmaz, "Tekvando Milli takımımızı ilçemizde misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. İçinizde Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu sporcular var. Biz avrupa şampiyonasında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize gönülden inanıyoruz. Sizin bizleri temsil etmeniz, ay yıldızlı bayrağımız için mücadele vermeniz her şeyden önemlidir. Sizleri görmek, yanınızda olmak bile bizim tüylerimizi diken diken yapıyor. Sizinle gurur duyuyoruz. Müsabakalarınızda da yanınızda olup desteklemek istiyoruz. Bizim yapacağımız ne olursa yanınızdayız. Başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA