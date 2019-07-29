Başsavcı Uğrulu, Jandarma Alay Komutanı Tataroğlu'nu ziyaret etti

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu iadei ziyaretlere başladı.

Manisa Salihli Cumhuriyet Başsavcısı iken Hakimler ve Savcılar Kurulunun Adli ve İdari Yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile Sivas Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Hasan Uğurlu, Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu'nu iadei ziyarette bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Şeref Defterini de imzalayan Başsavcı Hasan Uğurlu, Sivas İl Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu ile bir süre sohbet etti.

Tarih ve kültür şehri Sivas'ta birlikte çalışacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Uğurlu'ya, İl Jandarma Komutanı Tataroğlu yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA