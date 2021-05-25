Başsavcı Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı
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Başsavcı Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı

Başsavcı Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Hakimler ve Savcılı Kurulu (HSK) yaz kararnamesi açıklandı. Açıklanan kararnameye göre, 5 Ağustos 2017 tarihinde Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı olarak göreve başlayan Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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