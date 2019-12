Başsavcı Kocaman: FETÖ'nün operasyonel gücü kalmadı

30.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:33

ANKARA Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ/PDY ile mücadelede çok ciddi mesafe kat edildiğini belirterek, "Örgütün yüzde yüz temizlendiğini kimse söyleyemez; ancak operasyonel gücü kalmadığını söyleyebiliriz. Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece tehdit devam eder. Ancak bu örgütle mücadelede kesinlikle zafiyete düşmemek gerekir" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara Adliyesi'nde düzenlediği toplantıyla 2019 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Toplantıda istatiksel verileri paylaşan Kocaman, 2019 yılı içerisinde; geçen yıldan devreden 349 bin 929 dosya ile yeni gelen 228 bin 788 dosyayla birlikte toplam 578 bin 717 dosya hakkında işlem yapıldığını bu dosyalardan 238 bin 434 dosyanın tamamlandığını söyledi. Kocaman, tamamlanan dosyalardan 123 bin 450'si hakkında takipsizlik kararı, 61 bin 509'u hakkında iddianame düzenlendiğini, 24 bin 126'sı hakkında birleştirme kararı, 620'si hakkında görevsizlik kararı, 2 bin 204'ü hakkında başka büroya gönderme kararı, 25 bin 669'u hakkında yetkisizlik kararı, 856'sı hakkında da fezleke düzenlendiğini söyledi.

6 BİN 831 FETÖ İDDİANAMESİKocaman, 2019 yılında FETÖ/PDY'ye yönelik toplam 36 bin 13 dosyadan, 6 bin 831'i hakkında iddianame düzenlendiğini, 11 bin 401'i hakkında takipsizlik kararı, 11 bin 653'ü hakkında yetkisizlik kararı, 5 bin 942'si hakkında birleştirme kararı, 159'u hakkında başka büroya gönderme kararı, 21'i hakkında ise görevsizlik kararı verildiğini belirtti. Kocaman FETÖ/PDY dışındaki terör örgütlerine yönelik ise toplam bin 234 dosyadan 271'i hakkında iddianame düzenlendiğini açıkladı.FETÖ İLE MÜCADELEAçıklamaların ardından soruları yanıtlayan Kocaman, FETÖ/PDY ile mücadele konusunda iyi bir noktaya geldiklerini belirterek, "Darbeye yönelik davaların bir kısmı sonuçlandı. Örgütü yönelik soruşturmada çok ciddi mesafe kat edildi. Örgütün yüzde yüz temizlendiğini kimse iddia edemez; ancak operasyonel gücü kalmadığını söyleyebiliriz. Bu örgütün ülkeye verdiği zararı hiçbir örgüt vermedi. Ortadan kaldırılmadığı sürece tehdit devam eder. Çok tehlikelidir ve her türlü mücadele devam ediyor. Mücadelede rehavete kapılacak bir örgüt değildir" dedi. Kocaman, firari Adil Öksüz'le ilgili yakalama kararının devam ettiğini, onun dışındaki gelişmelerin bakanlık tarafından takip bildirdi.ANKESÖR SORUŞTURMASIKocaman, 'Ankesör soruşturması' kapsamında 6 bin 906 kişi hakkında soruşturma açıldığını, 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini ve bu kişilerden bin 107 kişinin tutuklandığını açıkladı. Kocaman, bu soruşturma kapsamında 754 kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını belirterek, "Etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin verdiği bilgilerde kritik isimler yakalandı. Bu hükümlerden örgütün çökertilmesine yarayacak bilgiler veren kişiler yararlanır. Bunun değerlendirmesi soruşturma aşamasında yapılıyor. Etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin verdiği bilgiler sonucunda bin 148 kişi hakkında işlem yapılmış" dedi. Kocaman bu soruşturma kapsamında yakalanan kişilerden yaklaşık yüzde 45'inin itirafçı olduğunu da sözlerine ekledi. SINAV SORUŞTURMALARIFETÖ/PDY'nin sınavlarda yaptığı yolsuzluklara yönelik soruşturmaların sürdüğünü belirten Yüksel Kocaman, savcılığın sınavlarla ilgili inceleme merci olmadığını, gelen ihbar ve itiraflar sonucu soruşturmanın yürütüldüğünü söyledi. Kocaman, ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'le ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve dava açıldığını söyledi.'SİYASİ AYAK SORUŞTURMASI GİBİ BİR NİTELEME YOK' Kocaman, FETÖ'nün siyasi ayağıyla yeteri kadar mücadele edilmediği yönünde eleştirilerin hatırlatılması üzerine de "Genellikle ihbar üzerine soruşturma açıyoruz, resen soruşturma açtığımız da oluyor. Ceza kanununda 'siyasi ayak soruşturması' şeklinde bir niteleme de yok. 'Siyasi ayak soruşturması' gibi bir şey hukukta yok. Ama zaman zaman belli kişilerin ismi dosyalarda geçebiliyor. Öyle anlarda da gereği yapılıyor" yanıtını verdi.'DOLU BİR DOSYAYDI'Yargılandığı davada beraat alan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter ile ilgili karara da itiraz ettiklerini belirten Kocaman, "Dosya bizim açımızdan dolu biz dosyaydı. Mahkeme kararına itiraz ettik, bozulacağını düşünüyoruz" Kocaman, soru üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü, soruşturma kapsamında Akşener'in ifadesinin alınmadığını kaydetti.SİNAN AYGÜN-MANSUR YAVAŞ SORUŞTURMASIKocaman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP eski milletvekili Sinan Aygün'ün birbiri hakkındaki şikayetlerine ilişkin soruşturma açıldığını belirterek, "Karşılıklı suç duyuruları var. Her iki isim hakkında da soruşturma açıldı. İlgili savcılar çalışmalarını yapıyor" dedi. Kocaman, Mansur Yavaş yönünden soruşturma izni istenilip istenilmediği yönündeki soruya, "Şu ana kadar soruşturma izni istenilmedi. Bununla ilgili soruşturma istenmesine de gerek yok" cevabını verdi. NECİP HABLEMİTOĞLU SUİKASTIKocaman, Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili Ukrayna'da yakalana Nuri Gökhan Bozkurt'un önemli bir isim olduğunu düşündüklerini ve iade edilmesini beklediklerini söyledi.KADIN CİNAYETLERİKadın cinayetleri ilgili soruya ise Aile İçi Şiddet Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Gürhan Özok cevap verdi. Özok, kadın cinayetlerinin sadece adli tedbirle önlenemeyeceğini, ancak savcılık olarak bununla ilgili her türlü tedbirleri aldıklarını söyledi. Özok, dün Ankara'da Deniz Ö.'nün boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, "Dursun Ö. ile ilgili olarak zorlama hapsi de verilmiş. 22 Aralık 2019'da cezaevine girmiş, 27 Aralık 2019'da tahliye olmuş. Uzaklaştırma kararı da verilmiş şahısla ilgili" dedi.

Kaynak: DHA