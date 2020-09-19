Başsavcı Kocaman dünya evine girdi
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Başsavcı Kocaman dünya evine girdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, inşaat mühendisi Ayça Dursun ile dünya evine girdi.

Başsavcı Kocaman dünya evine girdi
19.09.2020 21:40 | Son Güncelleme: 19.09.2020 21:46

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, inşaat mühendisi Ayça Dursun ile dünya evine girdi.

Ankara'daki bir otelde gerçekleşen nikaha siyaset, yargı, iş, spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri konulu genelgesine uygun şekilde gerçekleşen nikahta sosyal mesafe kuralına uyuldu. Yiyecek ve içecek ikramı ile müzik yayınının yapılmadığı nikah yaklaşık 1 saat sürdü. - ANKARA

Kaynak: İHA

DHA Editörü - Fatih POYRAZ
Fatih POYRAZ
DHA Editörü
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