Başsavcı Kocaman dünya evine girdi Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, inşaat mühendisi Ayça Dursun ile dünya evine girdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, inşaat mühendisi Ayça Dursun ile dünya evine girdi.

Ankara'daki bir otelde gerçekleşen nikaha siyaset, yargı, iş, spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri konulu genelgesine uygun şekilde gerçekleşen nikahta sosyal mesafe kuralına uyuldu. Yiyecek ve içecek ikramı ile müzik yayınının yapılmadığı nikah yaklaşık 1 saat sürdü. - ANKARA

Kaynak: İHA