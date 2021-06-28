Başsavcı Karabacak ve İdare Mahkemesi Başkanı Doğan'dan Rektör Tabakoğlu'na veda ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başsavcı Karabacak ve İdare Mahkemesi Başkanı Doğan'dan Rektör Tabakoğlu'na veda ziyareti

Başsavcı Karabacak ve İdare Mahkemesi Başkanı Doğan'dan Rektör Tabakoğlu'na veda ziyareti
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesiyle Afyonkarahisar Başsavcılığına atanan Başsavcısı Fatih Karabacak ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine atanan Kudret Doğan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesiyle Afyonkarahisar Başsavcılığına atanan Başsavcısı Fatih Karabacak ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine atanan Kudret Doğan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Başsavcı Karabacak ve İdare Mahkemesi Başkanı Doğan'a yeni görevlerinde başarı dileyerek, Edirne'de gösterdikleri başarıyı yeni görev yerlerinde de göstereceklerine inandığını belirtti.

Başsavcı Karabacak ile 2018 yılından itibaren uyum içerisinde çalıştıklarını aktaran Tabakoğlu, ortak çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Yapılan çalışmaların Edirne'ye değer kattığını vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi Kapalı Cezaevinde restorasyon çalışmaları yaptı. Kadı sicilleri üzerine çalışmalar yürüttü. Bunların yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültemizle önemli projelere imza attı. Edirne Sarayı kazısında da hükümlülerin çalıştırılması konusunda bizlere destek verdi. Başsavcım, göreve başladığından itibaren Edirne için önemli çalışmalar yürüttü. Bundan sonraki görev yerinde de başarılı çalışmalarına devam edeceğine inanıyorum."

Rektör Tabakoğlu, İdare Mahkemesi Başkanı Kudret Doğan'ı da yeni görev yeri için tebrik ederek, başarı diledi.

Ziyaret, hediye takdimiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Yiğit Şardan Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başsavcı Karabacak ve İdare Mahkemesi Başkanı Doğan'dan Rektör Tabakoğlu'na veda ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 13:17:07. #1.16#

title