Başsavcı Karabacak'tan TÜ'ye teşekkür
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Başsavcı Karabacak'tan TÜ'ye teşekkür

Edirne Açık Cezaevinde üretilen maskelerin kalite kontrolünü yapan Trakya Üniversitesi'ne teşekkür belgesi verildi.

Başsavcı Karabacak'tan TÜ'ye teşekkür
11.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:48

Edirne Açık Cezaevinde üretilen maskelerin kalite kontrolünü yapan Trakya Üniversitesi'ne teşekkür belgesi verildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumları'nda salgın ile mücadelede öncelikle ihtiyaç duyulan ve temininde güçlük çekilen maske, dezenfektan, hastane tekstil ürünleri, tulum, kolonya, spanç, sıhhi gözlük ve temizlik malzemesi olmak üzere 80 çeşit materyal üretildi.

Bu kapsamda da Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünce çok sayıda maske üretilip koronavirüsle mücadeleye önemli destek sağlandı.

Üretilen maskeleri standartlara uygunluğu ve kalite kontrolleri Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) tarafından yapıldı.

Trakya Üniversitesi'nin katkılarından dolayı, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak tarafından Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu ve TÜTAGEM Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş'a teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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