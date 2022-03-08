Başsavcı Karabacak, 8 Mart ta kadın personelleri unutmadı - Haberler

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Başsavcı Karabacak, 8 Mart ta kadın personelleri unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başsavcı Karabacak, 8 Mart ta kadın personelleri unutmadı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın yargı ve adliye personellerini unutmadı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın yargı ve adliye personellerini unutmadı.

Başsavcı Karabacak, 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında hem adliye hem de cezaevinde görev yapan kadın personellere hediye dağıtarak kadınlar gününü kutladı. Kadın personeller Başsavcı Karabacak'a nazik davranışından dolayı teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Başsavcı Karabacak, 8 Mart ta kadın personelleri unutmadı

Başsavcı Karabacak, 8 Mart ta kadın personelleri unutmadı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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