Başsavcı İsmail Uçar Göreve Başladı

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA



Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 3 Temmuz tarihli kararnamesi ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atan İsmail Uçar, bugün görevine başladı.



Bugün öğleden sonra Başsavcı olarak atandığı İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelen İsmail Uçar, eski Başsavcı Fehmi Tosun'un yokluğunda ona vekalet eden Başsavcıvekili Ömer Kurtuluş Aksoy'dan görevi devraldı. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Başsavcılık makamında yapılan devir teslim töreninin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, devir teslim töreninin ardından Başsavcı Uçar'a çiçek takdim ederek 'Hoşgeldin' dedi.



Bekir Altun'a teşekkür eden Başsavcı Uçar, 2010 yılında İstanbul'a atanarak Eyüp Adliyesi'nde göreve başladığını, adliyelerin birleşmesi ile de Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda çalışmaya başladığını söyledi.



"İNŞALLAH BİRLİKTE YARGIYI DAHA İLERİYE GÖTÜRECEĞİZ"



Başsavcı İsmail Uçar, "Orada terör bürosunda görev yaptık. 3-4 yıl yorucu ve hızlı bir dönem geçirdik. Mücadelenin içinden geldik. Kurulumuz bu şekilde bir tasarrufta bulundu, bana güvendikleri için onlara da teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız zahmet ettiler, beni karşıladılar, çok teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte yargıyı daha ileriye götüreceğiz. Çok teşekkür ediyorum, sağ oğlun" diye konuştu.



Başsavcı Uçar, daha sonra makam odasında Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hayri Kaynar, Anadolu Komisyon Başkanı Bekir Altun ve başsavcıvekilleri ile basına poz verdi.



Görüntü Dökümü:



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-Bekir Altun'un Başsavcı İsmail Uçar'a çiçek takdim ederek 'hoşlgedin' demesi



-Bekir Altun ve İsmail Uçar'ın çiçekle poz vermesi



-İsmail Uçar'ın ayakta kısa açıklama yapması



-Başsavcılık makamında İsmail Uçar, Bekir Altun, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hayri Kaynar ve başsavcıvekillerinin birlikte görüntüsü