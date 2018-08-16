Başsavcı İnal'dan Rektör Çomaklı'ya Veda Ziyareti

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan kararname ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya veda ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Çomaklı; Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ile yaklaşık 2 yıl süren görev süresi zarfında koordinasyon içerisinde, verimli çalışmalar gerçekleştirdiklerine değindi. İnal'ın devlete ve millete hizmet etme noktasında üstün bir gayret gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Çomaklı; toplumsal huzur açısından üniversite ile adliye kurumu arasında ortak projeler gerçekleştirdiklerini, bu çalışmalar sayesinde gönül köprüsü kurduklarını söyledi. Antalya'daki vazifesinin kendisi ve ailesi için hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Çomaklı, Erzurum'a sağladığı katkıların yeni görev yerinde de devam edeceğine inancının tam olduğunu belirterek İnal'a başarılar diledi.

Erzurum gibi kadim bir şehirde çalışmış olmanın kendisi için oldukça kıymetli olduğunu söyleyen Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, bundan sonra hizmet nöbetini Antalya'da tutmaya devam edeceğini ancak Erzurum'dan ayrılacak olmanın burukluğunu yaşadığı ifade etti. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile görev süresi boyunca samimi bir diyalog kurduklarını dile getiren İnal, gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti.

Ziyaret, hediye takdimi ile son buldu. - ERZURUM