Başsavcı Durmuş'dan Rektörümüze Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başsavcı Durmuş'dan Rektörümüze Ziyaret

Başsavcı Durmuş'dan Rektörümüze Ziyaret
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can'a 6 Ağustos Cuma günü bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can'a 6 Ağustos Cuma günü bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Rektörümüz Can, Başsavcı Durmuş'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Ziyarette Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Gürol Yıldırım ve Genel Sekreterimiz Ahmet Tevfik Korkmaz da hazır bulundular.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Haluk Levent Bergüzar Korel
Spor Muslera Mete Gazoz Aytaç Kara Valentin Rosier Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başsavcı Durmuş'dan Rektörümüze Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 11:27:37. #1.16#

title