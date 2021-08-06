Başsavcı Durmuş'dan Rektörümüze Ziyaret

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can'a 6 Ağustos Cuma günü bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can'a 6 Ağustos Cuma günü bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Rektörümüz Can, Başsavcı Durmuş'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Ziyarette Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Gürol Yıldırım ve Genel Sekreterimiz Ahmet Tevfik Korkmaz da hazır bulundular.

Kaynak: Habermetre