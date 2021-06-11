Başsavcı Durmuş'dan Rektör Karacoşkun'a veda ziyareti
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Başsavcı Durmuş'dan Rektör Karacoşkun'a veda ziyareti

Başsavcı Durmuş'dan Rektör Karacoşkun'a veda ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundu.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundu.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, başka bir ile tayin olması dolayısıyla 7 Aralık Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi. Rektörlük Makamında yapılan görüşme sonunda Rektör Karacoşkun, Başsavcı Serdar Durmuş'a yeni görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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