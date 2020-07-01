Başsavcı Dönmez, kendi işini kuran yükümlüyü ziyaret etti
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Başsavcı Dönmez, kendi işini kuran yükümlüyü ziyaret etti

VAN Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce yükümlülerin rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması çalışmaları kapsamında, açılan mesleki kursları başarıyla tamamlayan yükümlüler belgelerini aldı.

Başsavcı Dönmez, kendi işini kuran yükümlüyü ziyaret etti
01.07.2020 18:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:34

VAN Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce yükümlülerin rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması çalışmaları kapsamında, açılan mesleki kursları başarıyla tamamlayan yükümlüler belgelerini aldı. Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, KOSGEB iş birliği içinde girişimcicilik belgesi alarak tek tullanımlık terlik, maske ile hijyen malzemesi üretiminin yapıldığı iş yeri açan Fazıl Kara'yı ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetim Serbestlik Müdürlüğü'nce yükümlülerin rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması çalışmaları kapsamında yükümlülere mesleki kurslar açtı. Kursları başarıyla tamamlayan yükümlülere, KOSGEB ile iş birliği içinde girişimcilik kursu verilerek girişimcilik belgesi almaları sağlandı. Belge almaya hak kazanan yükümlülere İŞ-KUR tarafından açılan engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe destek programlarına proje hazırlandı. Bu projelerden 2018'de 4, 2019'da 22, 2020 yılında 45 proje kabul edildi. Van Denetim Serbestlik Müdürlüğü, 141 Denetim Serbestlik Müdürlükleri arasında en fazla projesi kabul edilen müdürlük oldu.Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, tek kullanımlık terlik, maske ve hijyen malzemesinin üretildiği iş yeri açan yükümlü Fazıl Kara'yı ziyaret edip, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başsavcı Dönmez, mesleki kurs ve iş yeri açma projelerinin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce ara verilmeden devam edeceğini söyledi.


Kaynak: DHA

Manşet

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