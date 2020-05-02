Başsavcı Dönmez, izolasyondaki infaz koruma memurlarıyla iftar yaptı

VAN Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda izolasyonda olan infaz koruma memurlarıyla iftar yaptı.

VAN Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda izolasyonda olan infaz koruma memurlarıyla iftar yaptı.

Van'da cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin yeni tip koronavirüs salgınından korunmalarını sağlamak amacıyla infaz koruma memurlarına yönelik başlatılan izolasyon süreci devam ediyor. Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden ve ceza infaz kurum müdürleriyle birlikte İskele İmam Hatip Öğrenci Yurdu'nda kalan infaz koruma memurlarını ziyaret etti. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı programda memurlarla sohbet eden, izolasyon süreciyle ilgili değerlendirmelerini ve taleplerini soran Dönmez, gösterdikleri fedakarlıktan dolayı onlara teşekkür etti. Dönmez ve beraberindekiler, infaz koruma memurlarıyla birlikte iftar yaptı. Oturma düzeninde sosyal mesafe kuralı uygulandı.

Kaynak: DHA