Başsavcı Demircan'dan Başkan Sever'e veda ziyareti

Tayini çıkan Söğüt Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Demircan, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'e veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sever, Başsavcı Demircan'a teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Sever, "Ankara'ya tayini çıkan ilçe Başsavcımız Seçkin Demircan, ilçe savcılarımızdan Ali Ağaoğlu ile birlikte bizleri makamımızda ziyarette bulundular. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA