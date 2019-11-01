Başsavcı Çelik'ten Başkan Çam'a ziyaret
Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam'ı makamında ziyaret etti.
01.11.2019 11:32
Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam'ı makamında ziyaret etti.
Çam'a iadeyi ziyaret gerçekleştiren Çelik, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çam, ilçeyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.
Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
Kaynak: AA