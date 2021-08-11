BAŞSAVCI BÜKME'DEN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 11 2021, 15: 32

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Bükme, ilçemizde göreve başladıktan sonra kendisini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na iade-i ziyarette bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Bükme, ilçemizde göreve başladıktan sonra kendisini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na iade-i ziyarette bulundu. Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bükme Başkanımız Bakkalcıoğlu ile görüşerek bir süre sohbet etti. İlçemiz hakkında karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda Başkanımız Bakkalcıoğlu Başsavcı Bükme'ye plaket takdim ederek, Nutuk ve Türk Bayrağı hediye etti. Belediye Başkan Yardımcılarımız Mahmut Fındık, Ali Şahinoğlu ve Mehmet Ali Karasu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Başsavcı Bükme'de Başkanımız Bakkalcıoğlu'na misafirperverliği nedeni ile teşekkür etti.

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Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Bükme, ilçemizde göreve başladıktan sonra kendisini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na iade-i ziyarette bulundu. Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bükme Başkanımız Bakkalcıoğlu ile görüşerek bir süre sohbet etti. İlçemiz hakkında karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda Başkanımız Bakkalcıoğlu Başsavcı Bükme'ye plaket takdim ederek, Nutuk ve Türk Bayrağı hediye etti. Belediye Başkan Yardımcılarımız Mahmut Fındık, Ali Şahinoğlu ve Mehmet Ali Karasu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Başsavcı Bükme'de Başkanımız Bakkalcıoğlu'na misafirperverliği nedeni ile teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre